banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harita var mı yok mu?
Harita var mı yok mu?
Obezite cerrahisi hastaları konusu
Obezite cerrahisi hastaları konusu
Harita komedisi veya krizi!
Harita komedisi veya krizi!
24 bin yatak, 580 turist!
24 bin yatak, 580 turist!
banner376

"OCEANIC URK’ isimli gemide polis geniş çaplı arama gerçekleştiriyor

Bu sabah Gazimağusa limanına gelen ‘OCEANIC URK’ isimli gemide polis geniş çaplı arama gerçekleştiriyor. Aramalarda polis köpekleri de kullanılıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:03
"OCEANIC URK’ isimli gemide polis geniş çaplı arama gerçekleştiriyor
banner337

Tüm araçların aranacağını belirten polis ekipleri saat 13:00 itibariyle herhangi bir şeye rastlanmadığını ancak gemiden inecek olan tüm araçların tek tek aranacağını ve bu aramaların rutin olduğunu da dile getirildi.

banner341
Geminin İngiltere’den bu sabah itibariyle Gazimağusa limanına ulaştığını dile getiren yetkililer gemide birçok aracın olduğunu ve bu araçların tümünün de tek tek aranacağını dile getirdiler.

Araçların aranması ise akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Bu ana kadar aramalarda herhangi bir şeye rastlanmadığı da belirtildi.

OCEANIC URK’  isimli gemide ise herhangi bir arama yapılmazken sadece limana inen araçlar kontrol ediliyor.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
OCEANIC URK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre'deki siyasi parti liderleriyle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre'deki siyasi parti liderleriyle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’in verdiği yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’in verdiği yemeğe katıldı
Temiz Ada Derneği büyük takdir topluyor
Temiz Ada Derneği büyük takdir topluyor
8 Mayıs’ta 700 Bin TL çekilecek
8 Mayıs’ta 700 Bin TL çekilecek
Saner: “Öneriler, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametrelerdir”
Saner: “Öneriler, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametrelerdir”
İşte 6 maddelik öneriler
İşte 6 maddelik öneriler
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
KKTC'de 50'si yerel 54 yeni vaka
KKTC'de 50'si yerel 54 yeni vaka
Doğa Koleji'nde başarı asla tesadüf değildir
Doğa Koleji'nde başarı asla tesadüf değildir
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Genel Kurulu yapıldı
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Genel Kurulu yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim