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Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

21 Ekim 2022 Cuma 18:38
Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

Yeşiltepe'de bu akşam, bir evde ocak üzerinde unutulan yemeğin aşırı ısıdan dolayı tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, saat 17.00 sıralarında çıktı.

Yeşiltepe'de Behiç Özer'e ait dairede faal durumdaki ocak üzerinde unutulan yemeğin aşırı ısıdan dolayı tutuşması sonucu yangın meydana geldi.

Meydana gelen yangın neticesinde; 1 adet set üstü ocak, 1 adet davlumbaz ve 2 metrelik mutfak dolabı yandı. Mutfak duvarları çıkan dumandan dolayı işlendi. 

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