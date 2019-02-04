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Ocak ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

Ocak ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:40
Ocak ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), ocak ayındaki enflasyon oranını yüzde 0.53 olarak açıkladı.
DPÖ’ye göre Ocak ayında Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 0.53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.94 değişim gerçekleşti.
Yazılı açıklama yapan DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu 2019 yılı Ocak ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranları ile ilgili bilgi verdi.
Açıklamada, Devlet Planlama Örgütü’nün tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay tüketici fiyatları genel endeksini yayınladığı kaydedildi.
311 MADDENİN FİYATLARI ARTARKEN 157’SİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 311 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 157 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği belirtilerek, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç malın; yüzde 64.27’yle patlıcan, yüzde 61.95’le dolmalık biber ve yüzde 55.08’le kavun olduğu ifade edildi.
PİYANGO BİLETİ VE LAHANA UCUZLADI
En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 65.71 piyango bileti (TC), yüzde 50.00 piyango bileti (KKTC) ve yüzde 27.30 beyaz lahana olarak açıklandı.
Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şöyle:
“Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 6.37, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 4.84, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 1.19, Eğitim ana grubunda yüzde 0.50, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 0.45, Haberleşme ana grubunda yüzde 0.25, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.09 artış yaşanırken, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 5.35, Ulaştırma ana grubunda yüzde 1.49, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0.78, Sağlık ana grubunda yüzde 0.15 azalış, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 0.07 azalış meydana geldi.”
SEYRÜSEFER, MUAYENE, EHLİYET…
Ocak ayında en yüksek artış gösteren ana grup Çeşitli Mal ve Hizmetler olurken, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubu motorlu taşıt seyrüsefer ücretleri, araç muayenesi ücreti, ehliyet alım masrafları artışları nedeniyle en çok yükselen ana grup olarak tespit edildi.
Eğlence ve Kültür ana grubu yurtdışı turlar, fotoğraf çektirme ücreti, özel televizyon aidatı fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup oldu.
Ocak ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalaması artı oldu.
Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de Taze Sebzeler - Meyveler, Kuru Üzüm, Reçel; Eğitim’de Özel Okul Ücretleri; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde Tava, Tencere, Çamaşır Kurutma Askısı; Haberleşme’de Cep Telefonları, Cep Telefonu Tamiri; Alkollü İçecekler ve Tütün’de Şarap, Bira (Teneke Kutuda), Viski Ücretindeki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer gösterdi.
Giyim ve Ayakkabı ana grubu başlayan sezon sonu indirimleri nedeniyle en çok azalan grup oldu.
Ulaştırma’da akaryakıt ücretleri; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da gazyağı ücreti, musluk, plastik boya; Sağlık’ta sinir sistemi ile ilgili ilaçlar, lens bakım ilaçları; Lokanta ve Oteller’de otel ücretlerindeki düşüşler nedeniyle bu ana gruplarda eksi değer görüldü.
Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 7 ana grubunda artış olurken, 5 ana grubunda ise düşüş oldu.
 

Son Güncelleme: 04.02.2019 21:54
Anahtar Kelimeler:
Kktc Enflasyon
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