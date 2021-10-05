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Ocak ayına ait 24 milyon 660 bin TL bugün ödenecek
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Ocak ayına ait 24 milyon 660 bin TL bugün ödenecek

Başbakan Ersan Saner, Covid 19 pandemisi nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan hayat pahalılığı ödeneğinin Ocak ayına ait kısmının bugün ödeneceğini açıkladı...

05 Ekim 2021 Salı 09:15
Ocak ayına ait 24 milyon 660 bin TL bugün ödenecek

Başbakan Ersan Saner, BRT’ye Meclis, hayat Pahalılığı ödeneği ve kısmi sokağa çıkma yasağı konuşarında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Saner, açıklamasında Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun toplanamamasındaki sorunun nisap olmadığını söyleyerek, Meclis Başkan vekilinin toplantıyı açmamasından dolayı toplantının gerçekleşemediğini kaydetti.

"MECLİS AÇILMADIĞI İÇİN 24 SAAT SONRASINDA ERTELENEMEZ"

Meclis’in açılmadığı için 24 saat sonrasına ertelenemeyeceğini de kaydeden Saner, Meclis’in Perşembe günü denetim, Pazartesi günleri de yasama göreviyle toplanacağını dile getirdi.

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Saner açıklamasında, Ocak ayına ait hayat Pahalılığının bugün öndeneceği müjdesini de verdi.

"OCAK AYI HAYAT PAHALILIĞI BUGÜN ÖDENECEK"

Saner, Covid 19 pandemisi nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan hayat pahalılığı ödeneğinin Ocak ayına ait 24 Milyon 660 Bin TL’lik kısmının bugün ödeneceğini kaydetti.

"KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALDIRILMASINI ÜST KURUL DEĞERLENDİRECEK"

Kısmi Sokağa çıkma yasağının da sona erdiğini dile getiren Saner, bugün Bakanalar Kurulunun toplanarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararlarını değerlendireceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hayat PahalılığıErsan Saner
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