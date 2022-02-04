banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı
Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı
Kundakçı Enver 1 ay daha tutuklu
Kundakçı Enver 1 ay daha...
Mazbatayı aldık muradımıza erdik…
Mazbatayı aldık muradımıza erdik…
Gönyeli’de bir kişi evinde rahatsızlanarak başını çarptı, hastanede yoğun bakıma alındı
29 yaşındaki genç yaralandı
Meteoroloji Dairesi: “Deprem, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132 km uzaklıkta kaydedildi”
Meteoroloji Dairesi'nden açıklama
banner404

Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı

04 Şubat 2022 Cuma 12:15
Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 13.94 KONUT, SU, ELEKTRİK, GAZ VE DİĞER YAKITLAR ANA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

KKTC İstatistik Kurumu, ocak ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı. Buna göre ocak ayı enflasyonu yüzde 5.48 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 53.36’ya yükseldi.

Ocak ayında fiyatı en fazla artan 3 mal; yüzde 162.69 ile patlıcan, yüzde 83.40 ile kabak ve yüzde 69.37 ile roka oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 50 TC piyango bileti, yüzde 50 KKTC Devlet Piyangosu ve yüzde 32.24 ile marulda görüldü.

banner341
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 13.94 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda gerçekleşti.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 10.06, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 8.32, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 6.51, ulaştırma ana grubunda yüzde 5.32, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 5.25, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 4.93, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 1.39, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 0.39 artış; eğitim ana grubunda yüzde 1.02, haberleşme ana grubunda yüzde 0.81, sağlık ana grubunda yüzde 0.47 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 540 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 81 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

Hizmet ve ürünlerde yıllık artış tablosuna bakıldığında akıllı cep telefonunda yüzde  129.50, eurodizelde yüzde 114.29, ikinci el benzinli hatchback otomobilde yüzde 110.26, LPG ev tüpünde yüzde 104.05, kurşunsuz 95 oktan benzinde yüzde 103.68, ekmekte ise yüzde 94.32 artış dikkati çekiyor.

Bir yıllık sürede en fazla fiyatı artan sebze ise yüzde 250 ile kolakas.

banner360
Son Güncelleme: 04.02.2022 12:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Tatar, en geç 8 Şubat'ta hükümeti kurma görevini vereceğini açıkladı
Tatar, en geç 8 Şubat'ta hükümeti kurma görevini vereceğini açıkladı
Mazbatayı aldık muradımıza erdik…
Mazbatayı aldık muradımıza erdik…
Regaip Kandili nedeniyle Hala Sultan Camii’nde program düzenlendi
Regaip Kandili nedeniyle Hala Sultan Camii’nde program düzenlendi
KKTC'nin en büyük robotik kodlama labaratuvarı Gazimağusa Belediyesi MGA tesisleri’nde hizmete girdi
KKTC'nin en büyük robotik kodlama labaratuvarı Gazimağusa Belediyesi MGA tesisleri’nde hizmete girdi
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Din Görevlileri Derneği’nden karikatür kınaması
Din Görevlileri Derneği’nden karikatür kınaması
Orman Dairesi Müdürlüğü’nden kamuoyunu bilgilendirme açıklaması
Orman Dairesi Müdürlüğü’nden kamuoyunu bilgilendirme açıklaması
Maliye Bakanı Oğuz yatırımcılarla görüştü
Maliye Bakanı Oğuz yatırımcılarla görüştü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim