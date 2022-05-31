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"O gün gelirse GAÜ üzerine oynanan oyunları, iç ve dış aktörleri açıklamaktan çekinmem!"

31 Mayıs 2022 Salı 15:34
"O gün gelirse GAÜ üzerine oynanan oyunları, iç ve dış aktörleri açıklamaktan çekinmem!"

DP Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi üzerinde yıllardır oynanan oyunlar ve yürütülen algı operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
2000 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden süreçte her türlü itibarsızlaştırma ve manipülasyona maruz kaldıklarını belirten Akpınar, “Tüm bu süreçleri bağlı olduğumuz değerler ve KKTC yüksek öğretim alanının zarar görmemesi adına büyük bir soğukkanlılıkla atlatmaya çalıştık” diyerek, algı operasyonlarına karşı dik durduklarını ve pandemi süreci başta olmak üzere tüm yıkım süreçlerinden ortak akılla geçtiklerini kaydetti.

“İçerisinden geçmekte olduğumuz 2022 Yılı ve 2023, bizlerin yaşıyor ve yaşatılıyor olduğumuz tüm sorunsal süreçleri aşmamızda Birlik Ruhumuzu en üst düzeye çıkartmamızı gerektirmektedir” diyen Akpınar, “Bizleri başarısız kılmak için büyük uğraşlar verilmektedir. Güçlü olduğumuz ve Bizlere yaşatılan tüm bu yıkım süreçlerine karşı artık sessiz kalmayacağımız bir dönemdeyiz” diyerek, “O gün gelirse GAÜ üzerine oynanan oyunları, iç ve dış aktörleri açıklamaktan çekinmeyeceğimi de ayrıca burudan sizlere bildirmek istiyorum” sözleriyle meydan okudu.

Demokrat Parti Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın açıklaması şu şekilde:

“Değerli GAÜ Ailem,

Esasen 2000 yılından itibaren üniversitemize yönelik başlatılan çok yönlü algı operasyonları! maddi varlıklarımıza el konulması! durağan varlıklarımızın hareketini kısıtlama gibi birçok ileri adımlar atılmıştır.

Yaptırım süreçlerinden kurtulmayı başardığımız 2012 yılından itibaren ve esasen 2013 yılında Şahsım ve Bağlı olduğumuz Üniversitemiz adına hazırlanan sözde raporlarla Yeni bir yaptırım dönemi başlatılmıştır. Yine maddi varlıklarımızın hareketliliği durdurulmuş ve sonrası sürecin yönetilmesinde de her türlü maddi manevi! ticari! haksız rekabetin devamı getirilmiştir.

Yaptırımların devamlılığı 2018-2019 ekonomik re resesyon sürecine kadar gerek şahsıma gerekse bağlı olduğumuz Üniversitemize yönelik sürdürülmüştür. Her türlü itibarsızlaştırma, manipülatif yaklaşımlarla saygınlık kaybı yaratılmaya gidilmiştir.

Tüm bu süreçleri bağlı olduğumuz değerler ve KKTC Yüksek Öğretim Alanının zarar görmemesi adına büyük bir soğukkanlılıkla atlatmaya çalıştık. Algı operasyonlarına karşı dik duruşumuz! boyun eğmeme ve birlikte mücadele etme yeteneğimiz, Bizleri özellikle pandemi süreci başta olmak üzere tüm yıkım süreçlerinden ortak akılla geçebilmemizi sağlamıştır.

İçerisinden geçmekte olduğumuz 2022 Yılı ve 2023, bizlerin yaşıyor ve yaşatılıyor olduğumuz tüm sorunsal süreçleri aşmamızda Birlik Ruhumuzu en üst düzeye çıkartmamızı gerektirmektedir. Tek bir beden gibi hareket edebilmeyi, süreçlere yön verebilmeyi başarmalıyız. GAÜ ve bağlı kurumlarımıza büyük zararlar verilmiş, maddi kayıplar yaşatılmıştır.

Halen! Manipülasyonlarla bu sorunları sanki kendi içimizde yaşıyormuşuz gibi Bizleri başarısız kılmak için büyük uğraşlar verilmektedir. Güçlü olduğumuz ve Bizlere yaşatılan tüm bu yıkım süreçlerine karşı artık sessiz kalmayacağımız bir dönemdeyiz.

O gün gelirse GAÜ üzerine oynanan oyunları, iç ve dış aktörleri açıklamaktan çekinmeyeceğimi de ayrıca buradan Sizlere bildirmek istiyorum.

Değerli Ailem,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurulmuş ilk Üniversitesi, Yüksek Öğretim Hareketini ilk başlatan olduğumuzu, Yıllardır Yüksek Öğretim Alanına Yön verdiğimizi, neredeyse Yüksek Öğretim Alanında var olan Üniversitelerin İdari Yönetim Kadrolarının ya başında ya da bünyesinde GAÜ Ailemizin yetiştirdiği seçkin Akademik ve İdari Personelin olduğunu unutmayın.

Bugün bir Uluslarasılaşmadan bahsediyor isek! Yaratıcısının 1985 Yılından itibaren GAÜ olduğunu unutmayın.

Öncelikli olarak Hedef Programımızda yer vereceğimiz altta belirttiğim esaslarda süratle hareket etmeliyiz.

1. Hedefimiz , Uluslararası Yayınlarımızın sayısını artırmak , Yayın yapan Bilim İnsanlarımızı desteklemek,

2. Hedefimiz , Fakülte ve Üniversitemizin nitelikli akreditasyonlarının sayısını artırmak,

3. Hedefimiz , Öğrencilerimize yönelik hizmet , yaklaşım ve akademik imkanlarımızın kalite katsayısını artırmak,

4. Hedefimiz , Stratejik Gelişim Programı 2030’u hazırlamak,

5. Hedefimiz , Ülke Yüksek Öğretim Planını Paydaşlarımızla hazırlamak,

Daha ileri hedef / vizyon program maddelerini! Bizleri yakinen takip eden kesimlerden uzak tutmak için Senatomuzla paylaşacağım.

Tüm zorluklara birlikte göğüs gerdik ve birlikte sabır gösterdik. Ben Ailemize, başta akademik kadromuz, hocalarımız olmak üzere tüm idari kadro çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Büyük bir mücadele veriyoruz ! aramızda olan ve olmayan GAÜ Ailemizin tüm fertlerine Sevgi ve Saygılarımı iletiyorum.

Sorularınız varsa hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Allah Yolumuzu Açık etsin Biz Biriz Biziz Büyük bir Aileyiz…”

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