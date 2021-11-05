Nurten Aksugür en iyi kavram iletişimi öğrenci yarışması tamamlandı

DAÜ’den yapılan yazılı açıklama göre, Prof. Dr. Erdal Aksugür, Prof. Dr. Sezin Tanrıöver, Doç. Dr. Zehra Öngül, Doç. Dr. Afet Çeliker, Doç. Dr. Guita Farivarsadri ve Dr. Ahmet Saymanlıer’den oluşan jüri, yarışmaya katılan 53 projeyi değerlendirmeye aldı ve üç ödül ile iki jüri özel ödülünün sahiplerini belirledi.

Açıklanan sonuçlara göre yarışmanın birincisi DAÜ’den Arda Fethi Akgün, ikincisi Yaşar Üniversitesi’nden Mihriban Demircan ve üçüncüsü İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nden Galip Ömer Şeker olarak belirlendi.

Jüri, ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Gaye Latifoğlu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Züleyha Sönmez’in projelerine Jüri Özel Ödülü vermeye karar verdi.

Yarışma Koordinatörü Doç. Dr. Guita Farivarsadri, bu özel ve zor pandemi durumunda yarışmanın organizasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Doç. Dr. Farivarsadri, yarışmaya duyulan ilginin her geçen yıl artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zehra Öngül de, bölüm olarak bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişimi Öğrenci Yarışması’nın, iç mimarlık bölümlerinde okuyan başarılı öğrencileri teşvik etmenin yanı sıra, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform oluşturması açısından da önemli bir yarışma olduğunu ve DAÜ olarak böyle bir organizasyona imza attıkları için çok mutlu olduklarını vurguladı.