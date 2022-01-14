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Nurel: Bir olup ayağa kalkmak zorundayız

14 Ocak 2022 Cuma 16:00
Nurel: Bir olup ayağa kalkmak zorundayız

NUREL: BİR OLUP AYAĞA KALKACAĞIZ

Demokrat Parti Girne Milletvekili Adayı Redif Nurel “Demokrat Parti’nin yenilenerek geldiğini belirterek; "asla vazgeçmeyiz bir olup ayağa kalkmak zorundayız” dedi.

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Nurel, “bizi diğer partilerin adayları, koltuk sevdaları, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerde yapılan yanlışlar ilgilendirmez. Bunları halkımız zaten gördü duydu yaşadı yaşıyor. Siyasete hiç güven yok ama biz Demokrat Partiyi başkanımızın başlattığı harekatle yeniliyoruz ve tek yenilenen partiyiz." ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Girne Milletvekili Adayı Redif Nurel açıklamalarına şöyle devam etti;

“Bizim işimiz halkımızı bir bütün haline getirmek hem halkımıza hem de Anavatana güveni yeniden tazelemek. Amacımız dirayetli duruşumuzla halkımızı onuruyla gururuyla oynanmadan yaşatmak adaleti sağlamak hak edene hak ettiğini vermek. Hak yiyeni cezalandırmak, halkı dünyanın hiçbir yerinde olmayan faizlerin ve hiç bitmeyen ödeme tablolarının elinden kurtarmak, işadamının başta ucuz krediye ulaşmasını sağlamak sonra da önünden engelleri kaldırmak. Çalışanın hak ettiği gibi yaşamasını sağlamak, memurun emekçinin maaşlarının erimesine seyirci kalmamak, üreticinin hayvancının önünü açmak hatta ev hanımının gençlerimizin emeklimizin de üretime katılmasını sağlamak. İhracatı ne pahasına olursa olsun artırmak üretilenin hem yurt içinde satılmasını hem de yurt dışına ihracını sağlamak. Sağlık sistemini sil baştan kurmak yaşlımıza emeklimize çalışanımıza insan gibi hizmet almasını sağlamak. İlacın dahi olmadığı hastanelerimizi yenilemek. Emeklinin maaşının yarısını ilaç parasına harcamasının önüne geçmek. Eğitim sistemini sil bastan kurup vasıflı gençler yetiştirmek işsizliği bitirmek. Herkes aynı şeyleri yıllardır söylüyor ama sadece seçim zamanı, yapamayanlar bıraksın gitsin ki yapacak olanlar gelsin. Ancak bunları tek başınıza yapamazsınız halkımızla birlikte olursak inanırsak mücadeleden vazgeçmezsek yapamayacağımız şey kalmaz. Artık böl parçala ve yönet zihniyetinden kurtulup tüm halkımızla birlikte el ele verip ayağa kalkmak zamanıdır”.

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Son Güncelleme: 14.01.2022 16:44
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