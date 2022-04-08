banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nuland ‘hata’ dedi, Tatar ‘doğru siyasetin meyvesi’ yorumunu yaptı
ELEKTRİK YOK… ARABANIN ÇAKMAKLIĞIYLA RAHAT NEFES ALABİLİYOR
Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis:''Maraş'ın iadesi karşılığında Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı'nı açma teklifinde ısrarcıyız''
Berova:''Bu konuda niyetimiz kesindir!''
Acil iniş yapan uçak ikiye bölündü!
banner405

Nuland ‘hata’ dedi, Tatar ‘doğru siyasetin meyvesi’ yorumunu yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” ifadesini kullanmasının ardından “hataydı” diyerek özür dilemesiyle ilgili konuşan Tatar, söz konusu söylemin uluslararası alanda KKTC gerçeğinin kabul gördüğü anlamını taşıdığını savundu.

08 Nisan 2022 Cuma 12:24
Nuland ‘hata’ dedi, Tatar ‘doğru siyasetin meyvesi’ yorumunu yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen basın toplantısında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” ifadesini kullanmasının ardından “hataydı” diyerek özür dilemesiyle ilgili Tatar’dan ilginç bir değerlendirme geldi.

TRT Haber’e konuşan Tatar, Nuland’ın “tepkiler üzerine düzeltme yaptığını” savunarak, “Cumhurbaşkanı” söyleminin, uluslararası alanda KKTC gerçeğinin kabul gördüğü anlamını taşıdığını anlattı:

“Nuland’ın Cumhurbaşkanı Tatar söylemi, belli ki artık uluslararası merkezlerde ve bir takım diplomasi yerlerinde KKTC gerçeğinin daha da kabul gördüğünü, daha da yer aldığını ve Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa mutlaka bu denklem üzerinde olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla siyasetimizi Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yaptığımızın ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bizim siyasetimiz doğru siyasettir. Yıllardan beridir verilen mücadelenin meyvelerinin vermeye başladı.”

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa da değinen Tatar, “Savaşla, bir kez daha siyasetimizin ne kadar anlamlı ve değerli olduğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullanarak, “Hepimizin de gördüğü gibi Ukraynalılar yalnız kaldı. Ne Avrupa Birliği ne de ABD Ukraynalıların yanlarında olmadılar. Birtakım eylemler ve ambargolar gibi Rusya’yı yıldırmaya çalışıyorlar ama olan oldu” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU? 

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen basın toplantısında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” ifadesini kullandı, sonrasında “hataydı” diyerek özür diledi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçen Nuland, “Şimdi kuzeye gideceğim ve Cumhurbaşkanı Tatar ile biraz vakit geçireceğim” dediği açıklamasının devamında, “Sanırım bir hataydı. Nasıl diyoruz” diye sordu, asistanlarının yardımı ile “Mr. Tatar” ifadesini kullandı.

Nuland, “Kıbrıs’a gelmeyeli uzun zaman oldu. Biz kendisinden Sayın Tatar diye bahsediyoruz” dedi.

banner341

banner360
Son Güncelleme: 08.04.2022 12:44
Anahtar Kelimeler:
Victoria NulandABDErsin TatarKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ELEKTRİK YOK… ARABANIN ÇAKMAKLIĞIYLA RAHAT NEFES ALABİLİYOR
ELEKTRİK YOK… ARABANIN ÇAKMAKLIĞIYLA RAHAT NEFES ALABİLİYOR
Berova:''Bu konuda niyetimiz kesindir!''
Berova:''Bu konuda niyetimiz kesindir!''
Töre:Elbette ekonomik sıkıntılar olabilir ancak ulusal duruşumuz hiç bir şekilde değişmemeli
Töre:Elbette ekonomik sıkıntılar olabilir ancak ulusal duruşumuz hiç bir şekilde değişmemeli
İzber Tarman hayatını kaybetti
İzber Tarman hayatını kaybetti
Dolar 14,78 Liradan, Sterlin 19,29 liradan işlem görüyor
Dolar 14,78 Liradan, Sterlin 19,29 liradan işlem görüyor
Cübbeli'den olay çıkış
Cübbeli'den olay çıkış
TKP-YG: Demokratikleştirilmeden belediye reformu olmaz
TKP-YG: Demokratikleştirilmeden belediye reformu olmaz
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 149 TL...
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 149 TL...
“Zam indirimi” kararları Resmi Gazete’de hala yayınlanmadı
“Zam indirimi” kararları Resmi Gazete’de hala yayınlanmadı
Tozlu havanın etkisi devam edecek...
Tozlu havanın etkisi devam edecek...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim