Nuland ‘hata’ dedi, Tatar ‘doğru siyasetin meyvesi’ yorumunu yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen basın toplantısında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” ifadesini kullanmasının ardından “hataydı” diyerek özür dilemesiyle ilgili Tatar’dan ilginç bir değerlendirme geldi.

TRT Haber’e konuşan Tatar, Nuland’ın “tepkiler üzerine düzeltme yaptığını” savunarak, “Cumhurbaşkanı” söyleminin, uluslararası alanda KKTC gerçeğinin kabul gördüğü anlamını taşıdığını anlattı:

“Nuland’ın Cumhurbaşkanı Tatar söylemi, belli ki artık uluslararası merkezlerde ve bir takım diplomasi yerlerinde KKTC gerçeğinin daha da kabul gördüğünü, daha da yer aldığını ve Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa mutlaka bu denklem üzerinde olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla siyasetimizi Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yaptığımızın ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bizim siyasetimiz doğru siyasettir. Yıllardan beridir verilen mücadelenin meyvelerinin vermeye başladı.”

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa da değinen Tatar, “Savaşla, bir kez daha siyasetimizin ne kadar anlamlı ve değerli olduğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullanarak, “Hepimizin de gördüğü gibi Ukraynalılar yalnız kaldı. Ne Avrupa Birliği ne de ABD Ukraynalıların yanlarında olmadılar. Birtakım eylemler ve ambargolar gibi Rusya’yı yıldırmaya çalışıyorlar ama olan oldu” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen basın toplantısında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” ifadesini kullandı, sonrasında “hataydı” diyerek özür diledi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçen Nuland, “Şimdi kuzeye gideceğim ve Cumhurbaşkanı Tatar ile biraz vakit geçireceğim” dediği açıklamasının devamında, “Sanırım bir hataydı. Nasıl diyoruz” diye sordu, asistanlarının yardımı ile “Mr. Tatar” ifadesini kullandı.

Nuland, “Kıbrıs’a gelmeyeli uzun zaman oldu. Biz kendisinden Sayın Tatar diye bahsediyoruz” dedi.