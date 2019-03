Noyanlar Ltd 'den muhteşem proje

Ergün Yahat

45 yıldir İnşaat sektöründe ülkemizde yaptığı kaliteli inşaatlar ile gündem yaratan Noyanlar şirketi Royal Sun Elite Residence projesinin lansmanını dün akşam Sea life otel gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan konukları karşıladıktan sonra yaptığı konuşmasında tüm misafirlere teşekkür etti. " Öncellikle değerli vaktinizi bize ayırıp bizimle bu akşam burada olduğunuz için Noyanlar Grup Yönetim Kurulu adına hepinize teşekkür ederiz" diyerek konuklarına seslenen Ahmet Noyan konuşmasının devamını Türkçe ve İngilizce olarak şu şekilde tamamladı :

"Dear Guests, I would like to thank you all in behalf of Noyanlar Group of Companies for being here with us tonight. Satışa açacağımız yeni projemiz Royal Sun Elite’in tanıtımını yapmak amacıyla bu akşam burada toplanmış bulunmaktayız. We are all gathered here tonight to present you our new project Royal Sun Elite.

Noyanlar Şirketler Grubu olarak 45 yıllık iş hayatımızda sayısız projeye imza attık ve bu yıl 46. yaşımızı doldurmaya yaklaşırken aynı istikrarı korumaya gayret göstererek, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz.

As Noyanlar group of Companies we developed countless projects in our 45 years of business journey and we are carrying on with solid steps on our progress while getting ready to fill our 46th year.

Son 10 yıldır hem evimiz hem de işimiz haline gelen ve hayata geçirdiğimiz projelerle adanın yeni çekim noktası haline gelen Long Beach bölgesine, 21. Site projemiz olan “Royal Sun Elite Residence” ‘i armağan ediyoruz.

We are presenting to Long beach, which became our home and our work at the same time for the last years, our 21st site project Royal Sun Elite Residence.

İskele-Long beach anayolu üzerinde ve bu iki güzide bölgemizin kesişim noktasında konuşlanacak olan projemiz, Yeni sahiplerini bekleyen 1,122 konuta, çevresine ve sitemize hizmet verecek 24 adet dükkana ve site içi hayatı tüm yıl boyu tatil konseptine çevirecek olan sayısız aktiviteye sahip olacaktır.

Ayrıca 10 farklı konut tipini bir araya getiren projemizde her zevke, her bütceye hitap edecek studyo daireden başlayıp 3+1 yarı müstakil villaya kadar açılan geniş ürün yelpazemiz mevcuttur.

Our project which is located on İskele – Long beach highway and at intersection of these two beautiful regions, holds 1,150 units within 10 different block types all together to fulfill different types of tastes and budgets, starting from a small studio up to a 3-bedroom semidetached villa. which are waiting for their new owners, 24 shops that will serve the inhabitants of the site and neighboring region and many activities that will enhance the all-round year holiday concept.

Şirket olarak hayata geçirdiğimiz her projemizin satışından sonra, site içinde yaşayan müşterilerimizden geribildirim almayı ve eksiklerimizi görerek yeni yaşam alanları tasarlamak değişmez prensiplerimizden biri olmuştur.

As a company it’s been one of our main principles to get feedbacks for every project that we built from our customers to see our missing points in order to provide and design better living spaces in our future projects.

Bu prensipten yola çıkarak Long beach bölgesinde inşa ettiğimiz tüm projeleri derleyip Royal Sun Elite projesini tasarladık. Bu derlemenin sonunda ortaya çıkan projemiz • Bölgede şehir merkezindeki kilit noktalara ve sahile 2 dakikalık mesafededir.

• Hem site içinde hem de site dışında yaşayan müşterilerimize her türlü hizmeti sağlayacak 24 adet dükkan bulundurmaktadır.

• Yıl boyu tatil konseptini destekleyecek restoran, cocuk oyun alanları ve havuzu, Aqua havuzu ve ebeveyn havuzları, spor tesisleri ,yeşil alanlar ve yürüyüş/bisiklet parkurları gibi birçok aktivite noktasına sahiptir.

Following this principle, we examined all the projects that we developed in Long Beach so far and designed Royal sun Elite Residence. After this examination our project now is:

• In 2-minute distance to every key location in the area.

• Holds 24 shop within to fulfil every necessity of the inhabitants.

• And contains every activity spot like restaurant, café, pool, kids’ pools, aqua slides, gym, walking paths and sports halls etc. to enhance the all year long holiday concept.

Tüm bunları bir araya getirip mutlu,huzurlu ve güvenli bir yaşantıyı size vaadediyoruz.

With all these aspects combined we are offering you a safe and peaceful living. 3 etapdan oluşan projemizin 1. Etabı Temmuz-Agustos 2021, 2. etabı Temmuz-Agustos 2022 ve 3. Etabı Aralık 2022 tarihlerinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

Consisted from 3 stages we plan to finish the 1st stage by the date of July-August 2021, 2nd stage by July -August 2022 and 3rd stage by December 2022."