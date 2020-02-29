Northernland yeni ofis binası DAÜ mimarlık öğrencilerine tanıtıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünden oluşan ITAS 301 Bahar dönemi 2019-2020 sıra dışı konut projesi tasarımı alan gezisi dersi için öğrenciler Seyit Evliyagil hocaları eşliğinde Northernland akıllı binasını ziyaret ettiler.

Binayı gezip inceleyen öğrenciler binanın tasarımlarını fotoğraflayıp not aldılar. Northernland akıllı binasının işlevleri ve yapılış aşamaları hakkında bilgilendirildiler.

Öğrencilere bina hakkında bilgi veren Northernland Proje Bölüm Müdürü Mimar Ceren Sabancı; “Northernland merkez ofis binamızın inşaatına 2017 yılında başlanmıştır. Zemin+10 kattan oluşan binamız modern keskin çizgiler kullanılmış bu sayede göz alıcı ve prestijli projelerden biri olmuştur. Betonarme yapı ile çelik strüktürün birleştirerek bir birinden bağımsınsız bir tarafı ofis olarak bir tarafıda studio dairelerden oluşan konut olarak tasarlanmıştır.Ofis kısmında her katta bir birim dağılımı yapılarak birimlerin ihtiyaçlarna göre tasarlanmıştır” dedi. (MHA)