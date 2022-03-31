Nöbetçi Eczaneler

Rana Yontar Eczanesi
: 03923661919
: Gazi Mağusa Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda , Sharaf Store Yanı
Sümer Eczanesi
: 03923654969
: Gazi Mağusa 258/a İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi Karşısı Mağusa
Ahmet Çağer Eczanesi
: 8213434
: Girne Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
Mucizem Eczanesi
: 8151150- 05488511150
: Girne Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük Yanı Ship İnn Otel Karşısı Girne
Tören Iı Eczanesi
: 03928151790
: Girne Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne
İlkin Sadrazam Eczanesi
: Güzelyurt Binatlıı Sok. N0:6 A/b Güzelyurt ( Erşan Balıkçı Yanı )
Nalan Eczanesi
: 03923714006
: İskele Kordonboyu Cad. N0:35/b Bahçeler İskele
Derviş Kutret Eczanesi
: 05338829456
: Lefke Dr. İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke ( Osman Adil Petrol Karşısı )
Emel Ataçağ Eczanesi
: 03922234604
: Lefkoşa Atatürk Cad. Şakir Apt. 7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
İmge Eczanesi
: 03922235951
: Lefkoşa Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı
Sabiha Bulduk Eczanesi
: 03922286565
: Lefkoşa Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük. 3 Yenişehir ( Orman Dairesi Yolu )