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Nöbetçi Eczaneler

31 Mart Perşembe tarihli nöbetçi eczaneler.

31 Mart 2022 Perşembe 14:48
Nöbetçi Eczaneler

Rana Yontar Eczanesi 
 : 03923661919
 : Gazi Mağusa Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda , Sharaf Store Yanı

Sümer Eczanesi 
 : 03923654969
 : Gazi Mağusa 258/a İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi Karşısı Mağusa

Ahmet Çağer Eczanesi 
 : 8213434
 : Girne Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

Mucizem Eczanesi 
 : 8151150- 05488511150
 : Girne Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük Yanı Ship İnn Otel Karşısı Girne

Tören Iı Eczanesi 
 : 03928151790
 : Girne Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne

İlkin Sadrazam Eczanesi 

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 : 03927141222
 : Güzelyurt Binatlıı Sok. N0:6 A/b Güzelyurt ( Erşan Balıkçı Yanı )

Nalan Eczanesi 
 : 03923714006
 : İskele Kordonboyu Cad. N0:35/b Bahçeler İskele

Derviş Kutret Eczanesi 
 : 05338829456
 : Lefke Dr. İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke ( Osman Adil Petrol Karşısı )

Emel Ataçağ Eczanesi 
 : 03922234604
 : Lefkoşa Atatürk Cad. Şakir Apt. 7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

İmge Eczanesi 
 : 03922235951
 : Lefkoşa Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı

Sabiha Bulduk Eczanesi 
 : 03922286565
 : Lefkoşa Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük. 3 Yenişehir ( Orman Dairesi Yolu )

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Son Güncelleme: 31.03.2022 14:51
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