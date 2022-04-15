Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA
TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. No:60 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
2281 008
EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy / Lefkoşa
0392 225 24 74
ÇAĞANSOY ECZANESİ
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
03922236766
GİRNE
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI / Girne
03928152025
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne / Girne
03928153620
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne
GAZİMAĞUSA
KARAKOL ECZANESİ
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa / Gazimağusa
03923656519
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa / Gazimağusa
05338797994
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı / Güzelyurt
0392 714 18 94
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke
03927278240
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele
0548 860 55 54