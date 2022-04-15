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Nöbetçi Eczaneler

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

15 Nisan 2022 Cuma 08:48
Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA

TÖRENAĞA ECZANESİ
 Gaz.Kemal Aşık Cad. No:60 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 2281 008

EREN ECZANESİ
 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy / Lefkoşa

 0392 225 24 74

ÇAĞANSOY ECZANESİ
 Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 03922236766

GİRNE

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI / Girne

 03928152025

BAŞAK ECZANESİ
 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne / Girne

 03928153620

AHMET ÇAĞER ECZANESİ
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne

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 0392 821 34 34

GAZİMAĞUSA

KARAKOL ECZANESİ

 Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa / Gazimağusa

 03923656519

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
 Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa / Gazimağusa

 05338797994

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ
 Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı / Güzelyurt

 0392 714 18 94

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke

 03927278240

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele

 0548 860 55 54

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