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Nöbetçi Eczaneler

13 Nisan 2022 Çarşamba 10:03
Nöbetçi Eczaneler

13 Nisan Çarşamba tarihli nöbetçi eczaneler.

Nilhan Soysal Eczanesi 
 : 03923660353
 : Gazi Mağusa The European Hotel ( Sema ) Karşısı Adaş Bebe Yanı Gazimagusa

Semahat Atayol Eczanesi 
 : 03923669193
 : Gazi Mağusa Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No:4 A Maraş Gazimağusa

Aşar Eczanesi 
 : 8157075
 : Girne Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne

Girne Eczanesi 
 : 03928151447
 : Girne Işıl Sok. Bayramoğlu Apt. D/3 Kamiloğlu Hastanesi Karşısı Girne

Özenir Eczanesi 
 : 05428760660

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 : Girne Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No:69 Lapta Hoteller Bölgesi ( Manolya Hotel Karşısı )

Gülsen Eczanesi 
 : 03927141190
 : Güzelyurt Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

Ayşe Altıntuğ Eczanesi 
 : 7278 565
 : Lefke Şht. Fuat Yakup Sokak N0:7 Denizli Lefke

Birgün Eczanesi 
 : 2252412
 : Lefkoşa Kemal Aksay Cad. No:36 Taşkınköy Lefkoşa

Ebru Başay Eczanesi 
 : 03922270242
 : Lefkoşa Mehmet Akif Cad. No:78/3 Dereboyu Lefkoşa

Fatma Aşina Eczanesi 
 : 05338832296
 : Lefkoşa Ali Rıza Efendi Cad. Dük. 4 No:38 /d Ortaköy Telsim Karşısı Turcell Yanı Lefkoşa

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