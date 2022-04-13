13 Nisan Çarşamba tarihli nöbetçi eczaneler.
Nilhan Soysal Eczanesi
: 03923660353
: Gazi Mağusa The European Hotel ( Sema ) Karşısı Adaş Bebe Yanı Gazimagusa
Semahat Atayol Eczanesi
: 03923669193
: Gazi Mağusa Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No:4 A Maraş Gazimağusa
Aşar Eczanesi
: 8157075
: Girne Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne
Girne Eczanesi
: 03928151447
: Girne Işıl Sok. Bayramoğlu Apt. D/3 Kamiloğlu Hastanesi Karşısı Girne
Özenir Eczanesi
: 05428760660
Gülsen Eczanesi
: 03927141190
: Güzelyurt Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
Ayşe Altıntuğ Eczanesi
: 7278 565
: Lefke Şht. Fuat Yakup Sokak N0:7 Denizli Lefke
Birgün Eczanesi
: 2252412
: Lefkoşa Kemal Aksay Cad. No:36 Taşkınköy Lefkoşa
Ebru Başay Eczanesi
: 03922270242
: Lefkoşa Mehmet Akif Cad. No:78/3 Dereboyu Lefkoşa
Fatma Aşina Eczanesi
: 05338832296
: Lefkoşa Ali Rıza Efendi Cad. Dük. 4 No:38 /d Ortaköy Telsim Karşısı Turcell Yanı Lefkoşa