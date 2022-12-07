Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2022)

LEFKOŞA
AHMET MISIRLI ECZANESİ
07.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
07.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
YELİM ECZANESİ
07.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
07.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
SERTAÇ ECZANESİ
07.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
SHİMA ECZANESİ
07.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
GAZİMAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
07.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
TANYA SALİMER ECZANESİ
07.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
07.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
07.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE
NALAN ECZANESİ
07.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele