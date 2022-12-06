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Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2022)
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Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2022)

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

06 Aralık 2022 Salı 16:31
Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2022)

LEFKOŞA

ALİ ERSOY ECZANESİ

06.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

FATMA AŞİNA ECZANESİ
06.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

TUNA ECZANESİ

06.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir

GİRNE

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

06.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

06.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

TÖREN 2 ECZANESİ

06.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

GAZİMAĞUSA

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

06.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

VEZİROĞLU ECZANESİ

06.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

06.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

06.12.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

06.12.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

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