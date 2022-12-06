Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2022)

LEFKOŞA
ALİ ERSOY ECZANESİ
06.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
FATMA AŞİNA ECZANESİ
06.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
TUNA ECZANESİ
06.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
06.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
06.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
TÖREN 2 ECZANESİ
06.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
GAZİMAĞUSA
MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
06.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
VEZİROĞLU ECZANESİ
06.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
06.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
06.12.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
06.12.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele