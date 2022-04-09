Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA:
AKDORA ECZANESİ
MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA
03922253355
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FATMA YÜRÜN ECZANESİ
BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA - K. KAYMAKLI STADYUM YOLU, GÜNMAR MARKET YANI
03922271080
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ÖZYOL ECZANESİ
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Etik Hastanesi yanı Ortaköy Lefkoşa
0392 223 21 31
GİRNE:
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE
05488811811
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ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
0533 846 33 30
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DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20 Girne
03928153516
GAZİMAĞUSA:
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları, Northernland Premier Park yeri girişi karşısı, Uluçam Yolu sk03923650112
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MEHMET ARTER ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa
3660 002
GÜZELYURT:
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
ÜST MESARYA:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa
0539 105 48 88
ALT MESARYA:
HOCANIN ECZANESİ
Belediye Dük No:1 Vadili
03923978222
KARPAZ:
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46