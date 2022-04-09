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Nöbetçi Eczaneler

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

09 Nisan 2022 Cumartesi 09:29
Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA:

AKDORA ECZANESİ

 MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA

 03922253355

***

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

 BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA - K. KAYMAKLI STADYUM YOLU, GÜNMAR MARKET YANI

 03922271080

***

ÖZYOL ECZANESİ

 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Etik Hastanesi yanı Ortaköy Lefkoşa

 0392 223 21 31

GİRNE:

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE

 05488811811

***

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 0533 846 33 30

***

DEFNE ECZANESİ

 Atatürk Cad. No:20 Girne

 03928153516

GAZİMAĞUSA:

HALKIN ECZANESİ

 Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları, Northernland Premier Park yeri girişi karşısı, Uluçam Yolu sk

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 03923650112

***

MEHMET ARTER ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa

 3660 002

 GÜZELYURT:

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt

 03927143847

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

ÜST MESARYA:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

 0539 105 48 88

ALT MESARYA:

HOCANIN ECZANESİ

 Belediye Dük No:1 Vadili

 03923978222

KARPAZ:

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

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