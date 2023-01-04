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Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)
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Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)

04 Ocak 2023 Çarşamba 15:35
Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

04.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

İZEM ECZANESİ

04.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 00 40
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

OBA ECZANESİ

04.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

04.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

BAŞAK ECZANESİ

04.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

ŞİFALI ECZANESİ

04.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

MAĞUSA ECZANESİ

04.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 19 20
Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2

REZAN ECZANESİ

04.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

04.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

04.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

04.01.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele 
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