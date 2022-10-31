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Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

31 Ekim 2022 Pazartesi 14:55
Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

31.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa

***

CEVHER ECZANESİ

31.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

ÖZYOL ECZANESİ

31.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

31.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

BUĞÇE ECZANESİ

31.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

31.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ECE ECZANESİ

31.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 38 46

Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

31.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİRLİ ECZANESİ

31.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 28 74

Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

31.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

31.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

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