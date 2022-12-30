Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)

LEFKOŞA
AŞAN ECZANESİ
30.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
GÖNYELİ ECZANESİ
30.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
YENİŞEHİR ECZANESİ
30.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE
ÖMRÜM ECZANESİ
30.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
TÖREN 2 ECZANESİ
30.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
30.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
GAZİMAĞUSA
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
30.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
30.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
30.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE
SIDIKA UMAR ECZANESİ
30.12.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
30.12.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 846 94 72
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele