4 Nisan Pazartesi tarihli nöbetçi eczaneler.
Halil Hamzalar Eczanesi
: 03923655594
: Gazi Mağusa Halıl Hamza Ayakkabı Mağazası Yanı Kalıland Bölgesi
Osmankan Eczanesi
: 3669297
: Gazi Mağusa Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük. No:2 Larnaka Yolu
Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi
: 03928223885
: Girne Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası Ve Stormax Yanı Girne
Emin Eczanesi
: 0533 870 19 46
: Girne Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
: 03928152150
: Girne Mustafa Çağatay Cad. N0:41/c Dr. Akçıçık Hast. Yolu
Camcıoğlu Eczanesi
: Güzelyurt Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt
Mevlüt Kaçmaz Eczanesi
: 0548 860 55 54
: İskele Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
Ulus Eczanesi
: 03927277649
: Lefke Ecevit Cad. N0:11 Lefke
Apaydın Eczanesi
: 03922275159
: Lefkoşa 2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik Lefkoşa
Aşan Eczanesi
: 03922255730
: Lefkoşa Selçuk Avkıran Sok. N0:1 Taşkınköy Metropol Süpermarket Arası Lefkoşa
Senal Ataçağ Eczanesi
: 0392 223 19 97
: Lefkoşa Atatürk Cad. Şht. Zehra Mustafa Sk. No:5 Gönyeli