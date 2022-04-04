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Nöbetçi Eczaneler

04 Nisan 2022 Pazartesi 10:19
Nöbetçi Eczaneler

4 Nisan Pazartesi tarihli nöbetçi eczaneler.

Halil Hamzalar Eczanesi 
 : 03923655594
 : Gazi Mağusa Halıl Hamza Ayakkabı Mağazası Yanı Kalıland Bölgesi

Osmankan Eczanesi 
 : 3669297
 : Gazi Mağusa Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük. No:2 Larnaka Yolu

Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi 
 : 03928223885
 : Girne Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası Ve Stormax Yanı Girne

Emin Eczanesi 
 : 0533 870 19 46
 : Girne Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

Mehmet Kamiloğlu Eczanesi 
 : 03928152150
 : Girne Mustafa Çağatay Cad. N0:41/c Dr. Akçıçık Hast. Yolu

Camcıoğlu Eczanesi 

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 : 7142 457
 : Güzelyurt Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt

Mevlüt Kaçmaz Eczanesi 
 : 0548 860 55 54
 : İskele Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

Ulus Eczanesi 
 : 03927277649
 : Lefke Ecevit Cad. N0:11 Lefke

Apaydın Eczanesi 
 : 03922275159
 : Lefkoşa 2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik Lefkoşa

Aşan Eczanesi 
 : 03922255730
 : Lefkoşa Selçuk Avkıran Sok. N0:1 Taşkınköy Metropol Süpermarket Arası Lefkoşa

Senal Ataçağ Eczanesi 
 : 0392 223 19 97
 : Lefkoşa Atatürk Cad. Şht. Zehra Mustafa Sk. No:5 Gönyeli

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