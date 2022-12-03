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Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

03 Aralık 2022 Cumartesi 09:29
Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAĞMAN ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 22

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy

***

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı

***

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 444 86 88

Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BAŞAK ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

***

BURCU GÖKALP ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

BUĞRA ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

03.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

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