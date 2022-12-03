Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
DAĞMAN ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 22
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy
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FULDEN DONANGİL ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
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UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 444 86 88
Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BAŞAK ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
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ÖZENİR ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
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BURCU GÖKALP ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
BUĞRA ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
03.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele