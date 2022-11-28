Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
28.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
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HARİKA OTAĞ ECZANESİ
28.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
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SERKAN KERVAN ECZANESİ
28.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
28.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
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İLGEN ECZANESİ
28.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
28.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
İÇTEN ECZANESİ
28.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
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KUNTER GÜVEN ECZANESİ
28.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakol Sok.N0:' Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
28.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
28.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
28.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele