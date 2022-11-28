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Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

28 Kasım 2022 Pazartesi 11:03
Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

28.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

***

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

28.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 04 15

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

***

SERKAN KERVAN ECZANESİ

28.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

28.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

***

İLGEN ECZANESİ

28.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

28.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

İÇTEN ECZANESİ

28.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

***

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

28.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakol Sok.N0:' Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

28.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

28.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

28.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

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