banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2022)
Yeni büyükelçi gençleri yolda bırakmadı
Yeni büyükelçi gençleri yolda bırakmadı
“KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”
“KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İki devletli çözüm ile ezberleri bozduk
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İki devletli...
banner404

Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2022)

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

26 Kasım 2022 Cumartesi 09:52
Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇELER ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

***

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 50

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

***

TÖREN 2 ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

MAĞUSA ECZANESİ:

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 19 20

Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

TURAN CEYDA ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni büyükelçi gençleri yolda bırakmadı
Yeni büyükelçi gençleri yolda bırakmadı
KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu tarafından KKTC’nin 39’uncu yıl resepsiyonu düzenlendi
KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu tarafından KKTC’nin 39’uncu yıl resepsiyonu düzenlendi
Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Meclis’e sunuldu
Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Meclis’e sunuldu
CTP Kadın Örgütü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptı
CTP Kadın Örgütü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptı
Bahar Denizoğlu davetden davete koşuyor
Bahar Denizoğlu davetden davete koşuyor
Tatar: “Eşitlik temelinde bir anlaşmayı reddeden Rumlarla bizim bu yolu yürüme durumumuz yoktur, olmayacaktır”
Tatar: “Eşitlik temelinde bir anlaşmayı reddeden Rumlarla bizim bu yolu yürüme durumumuz yoktur, olmayacaktır”
İlk kar yağışı Trodos'a başladı
İlk kar yağışı Trodos'a başladı
CTP Genel Sekreteri Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Toros, Londra’da temaslarda bulundu
CTP Genel Sekreteri Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Toros, Londra’da temaslarda bulundu
“KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”
“KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim