banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)
Lapta bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi
Lapta bölgesinde 6 saatlik elektrik...
YSK Başkanı Şefik'ten seçim değerlendirmesi
YSK Başkanı Şefik'ten seçim değerlendirmesi
Erenköy-Karpaz Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı...
Erenköy-Karpaz Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı...
Çatalköy-Esentepe Belediyesi Meclis Üyeleri belirlendi
Çatalköy-Esentepe Belediyesi Meclis Üyeleri belirlendi
banner405

Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)

KKTC genelinde nöbetçi eczaneler...

26 Aralık 2022 Pazartesi 15:15
Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)

LEFKOŞA

HALKSEVER ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 23 33

Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 06 06

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

KANDİL ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

SERTAÇ ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

MAĞUSA

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

VELİ ATEŞ ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE

NALAN ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lapta bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi
Lapta bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi
YSK Başkanı Şefik'ten seçim değerlendirmesi
YSK Başkanı Şefik'ten seçim değerlendirmesi
Erenköy-Karpaz Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı...
Erenköy-Karpaz Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı...
Çatalköy-Esentepe Belediyesi Meclis Üyeleri belirlendi
Çatalköy-Esentepe Belediyesi Meclis Üyeleri belirlendi
Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı..
Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı..
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı
Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı
Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı
Beyarmudu Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı
Beyarmudu Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı
Tatlısu Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı
Tatlısu Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı
Dikmen Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı
Dikmen Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim