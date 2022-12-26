Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)

LEFKOŞA
HALKSEVER ECZANESİ
26.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
26.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 23 33
Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
26.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
26.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
KANDİL ECZANESİ
26.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
SERTAÇ ECZANESİ
26.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
MAĞUSA
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
26.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
VELİ ATEŞ ECZANESİ
26.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
26.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
26.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE
NALAN ECZANESİ
26.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele