banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”
“KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İki devletli çözüm ile ezberleri bozduk
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İki devletli...
Harmancı: LTB öngörülebilir risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen krizlere karşı ise dayanıklı bir noktada
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!
banner404

Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)

25 Kasım 2022 Cuma 16:34
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

LA PHARMA ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

GÜNDAL ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

DEMET ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

UMUT ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Eşitlik temelinde bir anlaşmayı reddeden Rumlarla bizim bu yolu yürüme durumumuz yoktur, olmayacaktır”
Tatar: “Eşitlik temelinde bir anlaşmayı reddeden Rumlarla bizim bu yolu yürüme durumumuz yoktur, olmayacaktır”
İlk kar yağışı Trodos'a başladı
İlk kar yağışı Trodos'a başladı
CTP Genel Sekreteri Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Toros, Londra’da temaslarda bulundu
CTP Genel Sekreteri Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Toros, Londra’da temaslarda bulundu
“KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”
“KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İki devletli çözüm ile ezberleri bozduk
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İki devletli çözüm ile ezberleri bozduk
Harmancı: LTB öngörülebilir risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen krizlere karşı ise dayanıklı bir noktada
Harmancı: LTB öngörülebilir risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen krizlere karşı ise dayanıklı bir noktada
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!
Çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan otobüs şoförüne 4 gün ek tutukluluk
Çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan otobüs şoförüne 4 gün ek tutukluluk
Market hırsızlarına karar açıklandı!
Market hırsızlarına karar açıklandı!
Akaryakıt fiyatlarında indirim
Akaryakıt fiyatlarında indirim

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim