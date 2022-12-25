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Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2022)
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Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2022)

KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

25 Aralık 2022 Pazar 09:23
Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2022)

LEFKOŞA

BUSE KARŞILI ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 224 15 45

Demir Sok.Yenikent Gönyeli

LA PHARMA ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

OBA 2 ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

GİRNE ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

MAĞUSA

ECE ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 38 46

Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

FAYDALI ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ

KUDRET ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 7 00

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

SAKİNER ECZANESİ

25.12.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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