Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2022)

LEFKOŞA
BUSE KARŞILI ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Yenikent Gönyeli
LA PHARMA ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
OBA 2 ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
GİRNE ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
MAĞUSA
ECE ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 38 46
Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
FAYDALI ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
KUDRET ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 7 00
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
SAKİNER ECZANESİ
25.12.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa