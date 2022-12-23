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Nöbetçi Eczaneler (23 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

23 Aralık 2022 Cuma 09:43
Nöbetçi Eczaneler (23 Aralık 2022)

LEFKOŞA

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

23.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

ÖZÜN ECZANESİ

23.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 224 12 10

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

SEVCAN ECZANESİ

23.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

23.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

23.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

ŞİFALI ECZANESİ

23.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

GAZİMAĞUSA

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

23.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

İÇTEN ECZANESİ

23.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

23.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

23.12.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

23.12.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

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