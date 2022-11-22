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Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

22 Kasım 2022 Salı 14:44
Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇINARLI ECZANESİ

22.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 23 60

Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası

***

GÖNYELİ ECZANESİ

22.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 856 64 44

Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli

***

NERGİS ECZANESİ

22.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

22.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

***

BARIŞ ECZANESİ

22.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

22.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

SAKARYA ECZANESİ

22.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

***

SÜMER ECZANESİ

22.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

22.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

22.11.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

22.11.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

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