Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇINARLI ECZANESİ
22.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 23 60
Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası
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GÖNYELİ ECZANESİ
22.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
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NERGİS ECZANESİ
22.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
22.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
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BARIŞ ECZANESİ
22.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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ZİYA SENCER ECZANESİ
22.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
SAKARYA ECZANESİ
22.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
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SÜMER ECZANESİ
22.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
22.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
22.11.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
22.11.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele