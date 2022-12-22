Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDENİZ ECZANESİ
22.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
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SEV ECZANESİ
22.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 44 14
Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa
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YEŞİM ECZANESİ
22.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 69 18
Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ:
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
22.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
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MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
22.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
***
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
22.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
TARABYA ECZANESİ
22.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 36 07
15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
22.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
22.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
22.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
22.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele