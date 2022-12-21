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Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:11
Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
21.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

***

FERİN ECZANESİ
21.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli

***

TÖRENAĞA ECZANESİ
21.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 10 08
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LİFE ECZANESİ
21.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 73 50
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

***

DÜNYA ECZANESİ
21.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ
21.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BURCU GÖKALP ECZANESİ
21.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

***

MEHMET ARTER ECZANESİ
21.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ
21.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ
21.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
21.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

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