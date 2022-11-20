Nöbetçi Eczaneler - 20 Kasım 2022

LEFKOŞA BÖLGESİ
CANEŞ ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
GALEN ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ORHAN BERKE ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
EMİN ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
TÖREN ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
TURGAY PARALI ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
EMİR ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 830 84 01
Dilekkaya Lefkoşa
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
GÜRSEL ECZANESİ
20.11.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz