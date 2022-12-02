Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2022)

Lefkoşa
Balın Eczanesi
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24
08:00 - 00:00
Yelim Eczanesi
Gültekin Şengör Sok. Aküç Apt. Kumsal
08:00 - 00:00
Çağlayan Eczanesi
İffet Oruz Sok. Dük. A/b Çağlayan
08:00 - 00:00
Gazi Mağusa
Faydalı Eczanesi
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 M Öncesi Daü Bankamatik
08:00 - 00:00
Güzer Eczanesi
City Mall Avm Yanı ( Arka Yol ) , Dersaneler Yolu, Golden Car Wash Çaprazı, Çanakkale,
08:00 - 00:00
Girne
Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı
08:00 - 00:00
Günay Varış Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Bekir Bora İş Merkezi No:1
08:00 - 00:00
Maryam Eczanesi
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak,
08:00 - 00:00
Güzelyurt
İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1k Terminal Karşısı
08:00 - 00:00
İskele
Selin Eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Cd, Yeni
08:00 - 22:00
Lefke
Sadiye Taşar Eczanesi
Atatürk Cad. 26/a
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)