Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARASTA ECZANESİ
19.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 229 11 12
Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
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DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
19.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
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İSMET ECZANESİ
19.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BUĞÇE ECZANESİ
19.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
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GÜNDAL ECZANESİ
19.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
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ÖZENİR ECZANESİ
19.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERGİN ECZANESİ
19.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
***
ÖZGE KALE ECZANESİ
19.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Altay Sok. Baykal, China-Bazaar - Günay taksi yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
19.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
19.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
19.12.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele