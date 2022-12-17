Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
EBRU BAŞAY ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 02 42
Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
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SEYRANTEPE ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 28
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
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YENİKENT ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
***
SELİN ESER ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
***
ZİYA SENCER ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYBENK ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
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ULUÇAY ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞA ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜRSOY ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
17.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele