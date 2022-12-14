banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2022)
Başbakan Ünal Üstel: Dikmen-Haspolat yol yapımı başladı
Başbakan Ünal Üstel: Dikmen-Haspolat yol...
Yumurta ve tavuk ürünlerine okkalı zam!
Yumurta ve tavuk ürünlerine okkalı...
"Milletin derdi seçim değil, geçim.."
"Milletin derdi seçim değil, geçim.."
Gazimağusa ve İskele bölgesinde 5 saatlik elektrik kesintisi
Gazimağusa ve İskele bölgesinde 5...
banner404

Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

14 Aralık 2022 Çarşamba 15:55
Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ABBASOĞLU ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

ALPDOĞAN ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

***

GÜNEY ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ADAŞEHİR ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

***

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

RANA YONTAR ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 19

Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

***

REZAN ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Ünal Üstel: Dikmen-Haspolat yol yapımı başladı
Başbakan Ünal Üstel: Dikmen-Haspolat yol yapımı başladı
Yumurta ve tavuk ürünlerine okkalı zam!
Yumurta ve tavuk ürünlerine okkalı zam!
"Milletin derdi seçim değil, geçim.."
"Milletin derdi seçim değil, geçim.."
Gazimağusa ve İskele bölgesinde 5 saatlik elektrik kesintisi
Gazimağusa ve İskele bölgesinde 5 saatlik elektrik kesintisi
Girne'de Kanunsuz Uyuşturucu Madde, Ateşli Silah Ve Patlayıcı Madde Tasarrufu
Girne'de Kanunsuz Uyuşturucu Madde, Ateşli Silah Ve Patlayıcı Madde Tasarrufu
Sendikalardan hükümete Çarşamba'ya kadar süre...
Sendikalardan hükümete Çarşamba'ya kadar süre...
Purnara Mülteci Kampı’na ikinci tel örgü çekiliyor
Purnara Mülteci Kampı’na ikinci tel örgü çekiliyor
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
İşte en çok yağış alan bölgeler...
İşte en çok yağış alan bölgeler...
“AKSA’dan zararına yakıt alımına gidildi”
“AKSA’dan zararına yakıt alımına gidildi”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim