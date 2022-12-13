Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
13.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
***
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
13.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
***
PAPATYAM ECZANESİ
13.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
13.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
***
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
13.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
***
NURÇAĞ ECZANESİ
13.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSEM ECZANESİ
13.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 40 04
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
***
NASİM ECZANESİ
13.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 03 40
Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
13.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
13.12.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
13.12.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele