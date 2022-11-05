Nöbetçi Eczaneler (05 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
APAYDIN ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 51 59
2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
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FATMA AŞİNA ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
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KIZILBAŞ ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
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GÜNDAL ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
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REZAN ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 91 00
Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
05.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele