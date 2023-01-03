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Nöbetçi Eczaneler (03 Ocak 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

03 Ocak 2023 Salı 16:24
Nöbetçi Eczaneler (03 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ABBASOĞLU ECZANESİ

03.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

GÜLNUR ECZANESİ

03.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 66 30

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

***

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

03.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 50

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

03.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

03.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

03.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

03.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

03.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

03.01.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

03.01.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

03.01.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

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