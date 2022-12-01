Nöbetçi Eczaneler (01 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
HAZAL REİS ECZANESİ
01.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 05
İplik Pazarı Lefkoşa
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ÖZYOL ECZANESİ
01.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
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SONUÇ ECZANESİ
01.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 32 70
Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİNAĞA ECZANESİ
01.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
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MELİS UZUN ECZANESİ
01.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 97 77
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
01.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASLI EREN ECZANESİ
01.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa
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ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
01.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 868 09 01
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
01.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
01.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
01.12.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele