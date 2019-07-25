Nobel Ödüllü Araştırmalar Yürüten Ahmed  iklim Değişikliği İle İlgili Konferans Verdi

Lefkoşa, 25 temmuz 19 (.): İklim değişikliği üzerine Nobel ödüllü araştırmalar yürüten Dr. Azharı M. Ahmed, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde İklim değişikliği İle ilgili bilinmeyenleri anlattı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre göre çevre bilimi, hava kalitesi ve iklim değişikliği alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarla bilinen Dr. Azharı F. M. Ahmed, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Eğlenceli Bilim Atölyesi uygulamalarının konuğu olarak “İklim Değişikliği İle İlgili Bilinmeyenleri” konulu konferans verdi.

Güneş’ten gelen ışığın atmosferden geçerek dünya yüzeyinde absorbe edildiğini, karbondioksit gibi sera gazlarının battaniye görevi görerek, yüzeye yakın ısıyı tutarak sıcaklığı yükselttiğini anlatan Dr. Ahmed, insanoğlunun yaptığı faaliyetlerin sera gazı miktarını artırdığını ve gezegenin daha fazla ısınmaya neden olduğunu söyledi.



Dr. Azharı F. M. Ahmed, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemlerle ilgili olarak da; enerji tasarruflu ampullere geçiş, araba kullanmak yerine yürümek, kullanmadığımız zamanlarda elektrikli öğelerin kapatılması, geri dönüşüm ve yiyecek atıklarının azaltılması, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji türlerinin kullanılması gibi küçük değişikliklerin büyük değişimlere neden olabileceğini söyledi.(YIL) FOTOĞRAFLI