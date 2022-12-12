No Embargoes!-Ambargolara Hayır! (Portakal Suyu Projesi)

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Genel Sekreteri ve Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar tarafından hazırlanan ve KKTC’de uygulanan ambargolara dikkat çekmek için hazırlanan proje KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye sunuldu.

GAÜ Genel Sekreteri ve Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar, Proje Koord. Yrd. Celal Sakka ile GAÜ öğrencilerinden Proje Asistanı Halit Can Hasanoğlu, Nisa Karaçorluoğlu, Açelya Beyzade ve Miraç Baz Ambargolara Hayır projelerini tanıtmak üzere KKTC Cumhuriyet Meclisi Zorlu Töre’yi ziyaret etti.

Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar, söz konusu projenin Uluslararası İlişkiler alanında durumsal bir farkındalık yaratmak için üretildiğini ifade etti. Proje ortakları arasında; Girne Amerikan Üniversitesi, Güzelyurt Belediyesi, Cypfruvex, KOOP-SÜT ve Kaya Hotel bulunduğunu hatırlatan Akyar, “Bu farkındalığı sağlamak için ada ile özdeşmiş ancak, ambargolar nedeniyle pazar payı bir hayli küçülen portakal örnek olarak alınmıştır. Projede portakal kullanılarak KKTC’ye uygulanan tüm ambargo ve izolasyonların kaldırılması hedeflenmektedir. Şu ana kadar proje kapsamında Nisan ayının sonunda GAÜ öğrencileri tarafından toplanan portakallar, CYPFRUVEX tesisine gönderilmiş orada sıkılarak nectar haline gelen portakallar daha sonra KOOP-SÜT tarafından portakal suyu haline getirilerek kutulanmıştır” dedi.

Prerojenin ikinci aşamasına geçildiğini kaydeden Akyar, ikinci etapta KOOP- SÜT’ten alınan kutuların üzerine GAÜ öğrencileri tarafından etiketler yapıştırıldığını, bu etiketlerin üzerinde “Ambargolar nedeniyle pazar bulamayan K.K.T.C. portakalı, ağaçta çürümeye terkedilmesi yerine Girne Amerikan Üniversitesi öğrencileri tarafından toplanmış ve portakal suyu olarak size ulaştırılmıştır. Afiyet olsun” ibarelerinin İngilizce ve Türkçe olarak bulunduğunu kaydetti.

Akyar, Bu haftadan başlayarak bu kutular KKTC yetkili makamları(Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri , Turizm Bakanlığı) ile adada bulunan BM, AB ajanslarına basın eşliğinde verilerek uluslararası arenada bir farkındalık yaratmayı hedeflediklerini aktardı.

Proje hakkında bilgi alan KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Projenin ilginç ve değişik bir proje olduğunu, ulusal ve uluslararası kamuoyunda muhakkak karşılığının olacağını belirterek verdiği katkılar nedeniyle Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar ve GAÜ ekibini tebrik etti.

Görüşme esnasında Töre’ye Proje Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. M. Sadık Akyar tarafından üzerinde “Ambargolara hayır” yazılı anı tişörtü ve özellikle yabancı konuklara ikram ve ağırlamada kullanılmak üzere portakal suyu paketleri takdim edildi.

Töre tarafından da Yrd.Doç.Dr. Akyar’a KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın bir portresi ile 1974 Harekatı ile ilgili kitaplar verildi.