Niyazi Kızılyürek’in “ulus Kaçağı” Kitabı Girne’de Tanıtıldı

Lefkoşa, 26 Ağustos 20 (.): Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in son kitabı “ Ulus Kaçağı” Dome Hotel’de düzenlenen söyleşide tanıtıldı.

Girne Düşünce Derneği’nden verilen bilgiye göre, Dernek tarafından düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Niyazi Kızılyürek, kitabın içeriği ve Doğu Akdeniz’deki bölgesel gerginlik hakkında görüşlerini paylaştı.

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