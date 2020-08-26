Niyazi Kızılyürek’in “ulus Kaçağı” Kitabı Girne’de Tanıtıldı

Lefkoşa, 26 Ağustos 20 (.): Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in son kitabı “ Ulus Kaçağı” Dome Hotel’de düzenlenen söyleşide tanıtıldı.
(ID/ŞEB)FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 26 Ağustos 20 (.): Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in son kitabı “ Ulus Kaçağı” Dome Hotel’de düzenlenen söyleşide tanıtıldı.
Lefkoşa, 26 Ağustos 20 (.): Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in son kitabı “ Ulus Kaçağı” Dome Hotel’de düzenlenen söyleşide tanıtıldı.
(ID/ŞEB)FOTOĞRAFLI