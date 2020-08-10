Niyazi Kızılyürek’in yeni kitabı bu akşam tanıtılıyor

Akıncılar Belediyesi’nde saat 19.30’da başlayacak etkinlikte sanatçı Arda Gündüz, Cem Karaca şarkıları ve Nazım Hikmet şiirleri de yer alacak.
10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:52
Son Güncelleme: 10.08.2020 12:10
Avrupa Parlamentosu üyesi, akademisyen, araştırmacı, yazar Niyazi Kızılyürek’in “Ulus Kaçağı” adını verdiği yeni kitabı, bu akşam Akıncılar’da düzenlenecek etkinlikle tanıtılıyor.
Akıncılar Belediyesi’nde saat 19.30’da başlayacak etkinlikte sanatçı Arda Gündüz, Cem Karaca şarkıları ve Nazım Hikmet şiirleri de yer alacak.