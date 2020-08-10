Niyazi Kızılyürek’in yeni kitabı bu akşam tanıtılıyor

Akıncılar Belediyesi’nde saat 19.30’da başlayacak etkinlikte sanatçı Arda Gündüz, Cem Karaca şarkıları ve Nazım Hikmet şiirleri de yer alacak.

Kızılyürek, anı kitabı olan’nı çocukluk ve ilk gençlik yıllarının geçtiği Akıncılar (Lurucina) köyünde ve şimdi belediye binası olan ilkokulunda tanıtacak.