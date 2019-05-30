Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Türk medyasıyla buluştu

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi seçilen Niyazi Kızılyürek, önceliğinin Kıbrıs’ta iki toplumu yakınlaştıracak faaliyetleri hayata geçirmek olduğunu söyledi. AP’ye seçilmesinin Kıbrıslı Türklerin ayrı ve siyasi eşit statüsüne zerre kadar zarar vermediğini belirten Kızılyürek, “Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği değişmezdir, ayrıca, federal çözümle birlikte Kıbrıs Türk Oluşturucu Devleti de Avrupa Parlamentosu’ndaki iki sandalyenin sahibidir” dedi. Kızılyürek, yeni görevinde Türkçe’nin AB dili olması için elinden geleni yapacağını da ifade etti.

Geçtiğimiz Pazar yapılan seçimde Güney Kıbrıs’ta AKEL’den AP milletvekili seçilen Kıbrıslı Türk akademisyen-yazar Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tesislerinde Kıbrıs Türk medyasıyla buluştu, seçim sonuçlarını değerlendirdi, hedeflerini anlattı.



AP’de Sol Grup’ta görev yapacağını açıklayan Kızılyürek, bir ulusu ya da etnik kimliği değil, sadece Avrupalı yurttaşları temsil edeceğini ve tüm AB yurttaşlarına karşı sorumlu olacağını söyledi.

“BİR İLK…”

Kızılyürek, seçim kampanyasını yürüten ekibe isimlerini sayarak ve kendisine oy veren Kıbrıslı Türk ve Rum seçmenlere teşekkür etti.

Niyazi Kızılyürek, bir Kıbrıslı Türk’ün AP milletvekili seçilmesinin ülke tarihi boyunca bir ilk olduğuna işaret ederek, AKEL’in üyesi olmadığını ancak AKEL listesinden seçime girdiğini belirtti ve bunun hem ilgi gördüğünü hem de tepki çektiğini anlattı.

“SEÇİLMEM KIBRISLI TÜRKLERİN AYRI VE SİYASİ EŞİT STATÜSÜNE ZERRE KADAR ZARAR VERMEZ”

Seçim kampanyası sırasında karşılaştığı eleştirilere değinen Kızılyürek, “Benim AKEL’den aday olmam ve seçimi kazanmış olmam bu ülkede Kıbrıslı Türklerin ayrı ve siyasi eşit statüsü olduğuna zerre kadar zarar vermez. O statü orada duruyor. 1960 anlaşmasına göre Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortağıdır. Kurulacak federal devlette de eşit ortak olacak. Benim seçime girmem bu ülkenin gerçeğini zerre kadar değiştirmez” dedi.

Niyazi Kızılyürek, seçim boyunca iki tarafta da seçilmesi halinde kimi temsil edeceğiyle ilgili tartışmalar yaşandığına işaret ederek bu tartışmaların AB kurumlarının nasıl çalıştığının çok da iyi anlaşılmadığını gösterdiğini kaydetti.

AP’nin, AB’nin üç kurumdan biri olduğunu ve devletlerin ya da etnik kimliklerin değil yurttaşların iradelerinin yansıdığı bir parlamento niteliği taşıdığını vurgulayan Kızılyürek, “Ben parlamentoda bir ulusu değil, sadece Avrupalı yurttaşları temsil edeceğim ve tüm AB yurttaşlarına karşı sorumluyum” diye konuştu.

Niyazi Kızılyürek, AP’ye Güney Kıbrıs’tan gidecek 6 üyenin kendi görüşlerine göre farklı gruplarda çalışacağını, kendisinin de Sol Grup’ta yer alacağını açıkladı.

Kızılyürek, “Kampanyam boyunca Kıbrıslı Türklere ‘bana Kıbrıslı Türk olduğum için oy vermeyin’ dedim. Kıbrıslı Rumlara ise ‘Kıbrıslı Türk olduğum için oy vermemezlik etmeyin’ dedim. Günün sonunda destek güzel oldu, herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“AP KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜLECEĞİ YER DEĞİL. İKİ TOPLUMU YAKINLAŞTIRACAK FAALİYETLERİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇABA HARCAYACAĞIM””

AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek, “Ülkemizin federal devlete, farklılıklara saygı gösteren bir devlete dönüştürülmesi önceliğimdir ama takdir edersiniz AP Kıbrıs sorununun çözüleceği yer değildir” ifadesini de kullandı. Kızılyürek, yine de Kıbrıs’ta federal Kıbrıs’a ve barışa giden yolda AP’de yapılacak çok şey vardır ve önceliğim de iki toplumu yakınlaştıracak faaliyetleri hayata geçirmektir” dedi.

Kızılyürek, iki toplumun daha yakın noktaya gelmesi, kaynaşmaya doğru adımlar atmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayarak Kıbrıs Türk toplumunun AB’ye yakın hale gelmesini de fevkalade önemli gördüğünü, AB’nin de isteğinin bu doğrultuda olduğunu söyledi.

SİYASİ EŞİTLİK… 2 SANDALYE

Kızılyürek, kendisinin seçilmesiyle ne Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin ne de iki sandalyenin Kıbrıs Türk oluşturucu devletinden seçileceği gerçeğinin ortadan kalktığını vurguladı. Kızılyürek, bir başka soruyu yanıtlarken, doğrudan ticaretin bugüne dek askıda durduğunu, bunu hayata geçirme vaadinin kendisini aşacağını çünkü bunun AP’de değil AB Konseyi’nde ve Komisyon’da görüşülen bir konu olduğunu belirtti.

Niyazi Kızılyürek, gerçekçi olmak gerekirse, AP’nin Kıbrıs için hayata geçirebilecekleri arasında iki toplumun yakınlaşmasını, Kıbrıslı Türklerin üyeliğe hazırlanmasını gördüğünü, AB’nin bugüne kadar Kuzey Kıbrıs için harcadığı 600 milyon Euro’nun daha da artırılması için çalışacağını ifade etti.

“TÜRKÇE’NİN AB DİLİ OLMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

Kızılyürek, Türkçe’nin AB dili olması konusundaki soruyu da yamnıtladı. Kızılyürek, Türkçe’nin AB dilleri arasında olması gerektiğini yıllardır savunduğunu hatırlattı ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki resmi dilinden biri olan Türkçe’nin AB dili olması için elimden geleni yapacağım. Şu anda bu iki resmi dilden biri olan Türkçe AB’nin dışında kaldı. Türkçe’nin AB’nin çalışma dili olması Kıbrıslı Türklerin AB kurumlarıyla bütünleşmesi için yararlı olacaktır” dedi.

KARMA EVLİLİKLER VE VATANDAŞLIK

Kızılyürek, karma evliliklerde eşin ve çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı konusundaki soruyu da yanıtladı. Kızılyürek, dünyanın bütün demokrasilerinde geçerli insan hakları ve yurttaşlık haklarına işaret ederek “Bir ülkenin evlilik yoluyla başka ülkeden biriyle evlenmesinden doğan çocukların yurttaşlık seçme hakkı var. Ortada bir haksızlık var. Hiçbir işlem insan haklarını ortadan kaldıramaz. Ben bunun bir hak olduğunu düşünüyorum. Bu, siyaseti çözeceği bir şey değil. Hukuk yolları var. Bu tür mağduriyete uğrayan vatandaşlar hukuk yoluyla hakkını aramalı” dedi.

PAZARTESİ BRÜKSEL’E

AP milletvekili Niyazi Kızılyürek, ön hazırlıklar için pazartesi Brüksel’e gideceğini parlamentonun yeni üyeleriyle ilk toplantısının ise 2 Temmuz’da Strasbourg’da yapılacağını söyledi.

Kızılyürek, yapmak istediği projelere değinirken iki dilli radyo ve iki dilli televizyon projelerinden söz etti ve çevre, kültür ve ırkçılığa karşı ortak çabalarda yer alacağını anlattı.

Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türk gençlerinin AB ile daha rahat kaynaşmalarını sağlayacak Erasmus benzeri projeleri hayata geçirmek istediğini belirtti.