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Nisap sorunu üçüncü haftasında

Genel Kurul Pazartesi'ne ertelendi.

22 Ekim 2021 Cuma 12:00
Nisap sorunu üçüncü haftasında

Cumhuriyet Meclisi nisap yetersizliği nedeniyle bugün de açılamadı. Genel Kurul’un pazartesine ertelenmesiyle nisap sorunu üçüncü haftaya taşınıyor.

Genel Kurul, nisap yetersizliği nedeniyle dün toplanamamış bugüne ertelenmişti.

Meclis Başkan Vekili Armağan Candan başkanlığında ilk toplanma denemesi bugün saat 11.15’te yapıldı, nisap sağlanamadığından oturuma 10 dakika ara verildi ancak ikinci deneme de başarısız oldu.

Armağan Candan, Genel Kurul toplantısının aynı gündemle 25 Ekim Pazartesi’ne ertelendiğini duyurdu.

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GENEL KURUL, 11 EKİMDEN BERİ TOPLANMAYI DENİYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 11 Ekim’den beri toplanmayı deniyor. Nisap yetersizliği nedeniyle toplantılar 24 saat sonraya, resmi tatil ya da hafta sonu tatili varsa bir sonraki toplantı gününe erteleniyor.

Meclis son toplantısını 7 Ekim’de yapmıştı.

Nisap sorunun da gerekçe gösterildiği hükümet krizinin ardından Başbakan Ersan Saner, 13 Ekim’de UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuştu.

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Son Güncelleme: 22.10.2021 12:31
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