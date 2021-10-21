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Nisap sorunu ikinci haftasında

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün de nisap sağlanamadı, toplantı yarına ertelendi.

21 Ekim 2021 Perşembe 12:30
Nisap sorunu ikinci haftasında

İktidar kanadından sadece DP milletvekilleri Fikri Ataoğlu ile Serdar Denktaş oturuma katılırken, muhalefet milletvekilleri Genel Kurul salonundaki yerini aldı ancak yeterli sayıya ulaşılamadığından oturum açılamadı.

Nisap sorunu nedeniyle geçtiğimiz hafta boyunca 24 saatlik ertelemelerle toplanma girişiminde bulunan Meclis, bu hafta için ilk denemesini Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Armağan Candan başkanlığında saat 11.15’te yaptı, nisap sağlanamadığı için oturuma 10 dakika ara verildi.

Candan, ikinci denemede de nisap sağlanamaması nedeniyle oturumu aynı gündemle 24 saat sonraya, yarına erteledi.

Meclis son toplantısını 7 Ekim’de yapmıştı. Bir sonraki toplanma denemesini 11 Ekim’de yapan Meclis Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle hafta boyunca açılamamıştı.

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15 Ekim Cuma günkü toplanma girişimi sonrasında Meclis İç Tüzüğü’nün 58’inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısı pazartesiye ertelenmiş ancak pazartesinin resmi tatil olması dolayısıyla toplantı bugüne ertelenmişti.

Nisap sorunu ile patlak veren hükümet krizinin ardından Başbakan Ersan Saner, 13 Ekim’de UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında önceki gün Meclis Danışma Kurulu toplantısı yapılmış, Sennaroğlu toplantı sonrasında “Temel bir uzlaşı ile yasaların görüşülmesi nezdinde Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak kararın üretilemediğini” açıklamıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi parti başkanlarıyla önceki gün başlattığı görüşmeyi dün tamamlamış,  hiçbir partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmediğini, yaptığı temaslarda böyle bir durum olmadığının görüldüğünü söyleyerek, Meclisin bir uzlaşıyla seçim için bir karar almasını temenni ettiğini söylemişti.

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Son Güncelleme: 21.10.2021 13:05
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