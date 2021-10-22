Nisap sağlanacak mı?

Nisap sorunu nedeniyle geçtiğimiz hafta boyunca 24 saatlik ertelemelerle toplanma girişiminde bulunan Meclis, bu hafta için ilk denemesini Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Armağan Candan başkanlığında saat 11.15’te yaptı, nisap sağlanamadığı için oturuma 10 dakika ara verildi.

Candan, ikinci denemede de nisap sağlanamaması nedeniyle oturumu aynı gündemle bugüne erteledi.

Meclis son toplantısını 7 Ekim’de yapmıştı. Bir sonraki toplanma denemesini 11 Ekim’de yapan Meclis Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle hafta boyunca açılamamıştı.

15 Ekim Cuma günkü toplanma girişimi sonrasında Meclis İç Tüzüğü’nün 58’inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısı pazartesiye ertelenmiş ancak pazartesinin resmi tatil olması dolayısıyla toplantı bugüne ertelenmişti.