banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz!
Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz!
Hoydur hoydur Cenevre!
Hoydur hoydur Cenevre!
Üniversiteler tehdit altında
Üniversiteler tehdit altında
Pandemi bir yılda bize neler öğretti?
Pandemi bir yılda bize neler...
banner376

Nisan sonuna kadar aralıklarla sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, nisan sonuna kadar aralıklarla sağanak yağış beklendiğini ancak genel olarak bu yılki yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını ve yağış azlığından en çok etkilenen bölgelerin Orta ve Doğu Mesarya olduğunu belirtti.

22 Mart 2021 Pazartesi 15:30
Nisan sonuna kadar aralıklarla sağanak yağış bekleniyor
banner337

BURAN: “BU YILKİ YAĞIŞLAR, MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA KALDI… ORTA VE DOĞU MESARYA EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELER”
 “KUZEY AFRİKA ÜZERİNDEN TOZ TAŞINIMI VAR… YARIN GECE YARISI DAĞILMASINI BEKLİYORUZ….SON YILLARDA TOZ TAŞINIMINDA CİDDİ ARTIŞ VAR…”
 “MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDEKİ SICAKLIKLAR, 5 İLE 7 DERECE DÜŞECEK”
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, nisan sonuna kadar aralıklarla sağanak yağış beklendiğini ancak genel olarak bu yılki yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını ve yağış azlığından en çok etkilenen bölgelerin Orta ve Doğu Mesarya olduğunu belirtti.
Buran, ülkenin bugünden yarın gece yarısına kadar Kuzey Afrika üzerinden taşınan tozlu havanın etkisinde olacağı uyarısında da buunarak, “Taşınım yarın öğleye kadar sürecek. Tozlu havanın yarın gece yarısı rüzgar ve yağışla dağılmasının bekliyoruz. Son yıllarda toz taşınımında ciddi artış gözlemliyoruz” dedi.
Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışlar ve hava durumuyla ilgili bilgi verdi. 
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK
26 Mart’a kadar sağanak yağış geçişler ve yağışlı günlerde rüzgarın, güney ve batılı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini söyleyen Raif İlker Buran, yarından sonra hava sıcaklığında ciddi düşük olacağını belirtti. 
Mart ayı için mevsim normalinin 19 derece olduğu hava sıcaklığının bugün ve yarın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade eden Buran, dün bazı bölgelerde termometrelerin 26’yı gösterdiğine işaret etti.
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, bugün hava sıcaklığının 24-25, yarın da 25 derece dolaylarında olacağını, yarından sonra 5 ile 7 derecelik düşüşle sıcaklığın 14 ile 17 derece dolaylarına ineceğini kaydetti. Buran, sıcaklıkların Martın 28’ine kadar böyle devam edeceğini de söyledi. 
YAĞIŞLAR EKİM VE ŞUBAT AYINDA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava durumuyla ilgili açıklamalarının yanı sıra bu yılki yağış oranlarıyla ilgili de bilgi veren Buran, sonbaharla kışın, ılık ve yarı kurak geçtiği KKTC’de ekim, aralık, ocak ve şubat aylarında yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını aktardı.
Ekim ve şubatın en az yağış kaydedilen aylar olduğunu belirten Buran, ekim ayında KKTC’de metrekareye ortalama yarım, şubat ayında ise 10,8 kilogram yağış düştüğünü, bu aylardaki yağışların mevsim normallerinin neredeyse yüzde 90 altında kaldığını ifade etti. 

banner341
Ekim, 2020 – Mayıs, 2021 üretim sezonu için bölgesel kuraklık veya yarı kuraklık öngördüklerini ve bunu açıkladıklarını anımsatan Buran,  “Yağış azlığı nedeniyle özellikle ülkenin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Orta ve Doğu Mesarya’nın büyük bölümünde tohum çimlenemedi, çimlense bile büyüyemedi veya kurudu, bunu üzülerek görüyoruz” dedi.
YAĞIŞ MİKTARLARI
Buran, Ekim 2020-Şubat 2021 dönemi yağış miktarlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Ekim ayında ortalama 0.5 kg/m². Mevsim normalinden (22.5 kg/m²) yüzde 98 az. 
Kasım ayında ortalama 75.7 kg/m². Mevsim normalinden (49.7 kg/m²) yüzde 52 fazla ancak yağışlar Orta Mesarya’da normalleri civarında, Doğu Mesarya normallerin altında kaldı. 
Aralık ayında ortalama 56.9 kg/m². Mevsim normalinden (74.8 kg/m²) yüzde 24 az. Ocak ayında ortalama 48.2 kg/m². Mevsim normalinden (66.2 kg/m²) yüzde 27 az. Şubat ayında ortalama 10.8 kg/m². Mevsim normalinden (61.6 kg/m²) yüzde 82 az”
 “REKOLTENİN ORTALAMANIN ÇOK ALTINDA KALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR”
Raif İlker Buran, Mart ayının geriye kalan kısmında ve Nisan ayında aralıklı sağanak yağış geçişi olmasını beklediklerini ancak her iki aya ilişkin yağış tahminlerinin mevsim normalleri civarında veya altında olacağı yönünde olduğunu kaydetti.  
Buran, “Geçmiş aylardaki yağış azlığı nedeniyle ürün gelişemeden, sapa kalkma ve başaklanma dönemine geçti. Yağışların birçok alanda fayda sağlayamayacağı ve rekoltenin ortalamanın çok altında kalacağı tahmin ediliyor” dedi.
“TOZ TAŞINIMINDA SON YILLARDA CİDDİ ARTIŞ VAR…”
Öte yandan, tozla ilgili soruyu da yanıtlayan Buran, toz taşınımlarının son yıllarda ciddi şekilde arttığına dikkat çekti. 
Buran, “Son 10 yılda mart ayında 50, nisan ayında 49, mayısta 51 kez toz taşınımı tespit edildi” dedi.
Kuzey Afrika’ya düşen gezici alçak basınç sistemlerinin oradaki tozu kaldırıp bu bölgeye taşıdığını belirten Buran, özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında taşınımın arttığını belirtti. 
 

banner360
Son Güncelleme: 22.03.2021 16:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhaceret Dairesi 25 Mart’ta yeniden hizmet vermeye başlıyor
Muhaceret Dairesi 25 Mart’ta yeniden hizmet vermeye başlıyor
Özyiğit: “Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesini talep edeceğiz”
Özyiğit: “Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesini talep edeceğiz”
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, milli boksör Metin Turunç’u kabul etti
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, milli boksör Metin Turunç’u kabul etti
Polisten uyarı!
Polisten uyarı!
Önümüzdeki dört gün yağış bekleniyor
Önümüzdeki dört gün yağış bekleniyor
Seziner’den Cumhurbaşkanı Tatar’a çağrı
Seziner’den Cumhurbaşkanı Tatar’a çağrı
Meteoroloji Dairesi’nden uyarı
Meteoroloji Dairesi’nden uyarı
Dünya Su Günü’nün bu yılki teması suyun değeri
Dünya Su Günü’nün bu yılki teması suyun değeri
Yrd. Doç. Dr. Demir, Çanakkale Zaferi ve günümüz koşullarını değerlendirdi
Yrd. Doç. Dr. Demir, Çanakkale Zaferi ve günümüz koşullarını değerlendirdi
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim