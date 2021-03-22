Nisan sonuna kadar aralıklarla sağanak yağış bekleniyor

BURAN: “BU YILKİ YAĞIŞLAR, MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA KALDI… ORTA VE DOĞU MESARYA EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELER”

“KUZEY AFRİKA ÜZERİNDEN TOZ TAŞINIMI VAR… YARIN GECE YARISI DAĞILMASINI BEKLİYORUZ….SON YILLARDA TOZ TAŞINIMINDA CİDDİ ARTIŞ VAR…”

“MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDEKİ SICAKLIKLAR, 5 İLE 7 DERECE DÜŞECEK”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, nisan sonuna kadar aralıklarla sağanak yağış beklendiğini ancak genel olarak bu yılki yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını ve yağış azlığından en çok etkilenen bölgelerin Orta ve Doğu Mesarya olduğunu belirtti.

Buran, ülkenin bugünden yarın gece yarısına kadar Kuzey Afrika üzerinden taşınan tozlu havanın etkisinde olacağı uyarısında da buunarak, “Taşınım yarın öğleye kadar sürecek. Tozlu havanın yarın gece yarısı rüzgar ve yağışla dağılmasının bekliyoruz. Son yıllarda toz taşınımında ciddi artış gözlemliyoruz” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışlar ve hava durumuyla ilgili bilgi verdi.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

26 Mart’a kadar sağanak yağış geçişler ve yağışlı günlerde rüzgarın, güney ve batılı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini söyleyen Raif İlker Buran, yarından sonra hava sıcaklığında ciddi düşük olacağını belirtti.

Mart ayı için mevsim normalinin 19 derece olduğu hava sıcaklığının bugün ve yarın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade eden Buran, dün bazı bölgelerde termometrelerin 26’yı gösterdiğine işaret etti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, bugün hava sıcaklığının 24-25, yarın da 25 derece dolaylarında olacağını, yarından sonra 5 ile 7 derecelik düşüşle sıcaklığın 14 ile 17 derece dolaylarına ineceğini kaydetti. Buran, sıcaklıkların Martın 28’ine kadar böyle devam edeceğini de söyledi.

YAĞIŞLAR EKİM VE ŞUBAT AYINDA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava durumuyla ilgili açıklamalarının yanı sıra bu yılki yağış oranlarıyla ilgili de bilgi veren Buran, sonbaharla kışın, ılık ve yarı kurak geçtiği KKTC’de ekim, aralık, ocak ve şubat aylarında yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını aktardı.

Ekim ve şubatın en az yağış kaydedilen aylar olduğunu belirten Buran, ekim ayında KKTC’de metrekareye ortalama yarım, şubat ayında ise 10,8 kilogram yağış düştüğünü, bu aylardaki yağışların mevsim normallerinin neredeyse yüzde 90 altında kaldığını ifade etti.



Ekim, 2020 – Mayıs, 2021 üretim sezonu için bölgesel kuraklık veya yarı kuraklık öngördüklerini ve bunu açıkladıklarını anımsatan Buran, “Yağış azlığı nedeniyle özellikle ülkenin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Orta ve Doğu Mesarya’nın büyük bölümünde tohum çimlenemedi, çimlense bile büyüyemedi veya kurudu, bunu üzülerek görüyoruz” dedi.YAĞIŞ MİKTARLARIBuran, Ekim 2020-Şubat 2021 dönemi yağış miktarlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:“Ekim ayında ortalama 0.5 kg/m². Mevsim normalinden (22.5 kg/m²) yüzde 98 az.Kasım ayında ortalama 75.7 kg/m². Mevsim normalinden (49.7 kg/m²) yüzde 52 fazla ancak yağışlar Orta Mesarya’da normalleri civarında, Doğu Mesarya normallerin altında kaldı.Aralık ayında ortalama 56.9 kg/m². Mevsim normalinden (74.8 kg/m²) yüzde 24 az. Ocak ayında ortalama 48.2 kg/m². Mevsim normalinden (66.2 kg/m²) yüzde 27 az. Şubat ayında ortalama 10.8 kg/m². Mevsim normalinden (61.6 kg/m²) yüzde 82 az”“REKOLTENİN ORTALAMANIN ÇOK ALTINDA KALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR”Raif İlker Buran, Mart ayının geriye kalan kısmında ve Nisan ayında aralıklı sağanak yağış geçişi olmasını beklediklerini ancak her iki aya ilişkin yağış tahminlerinin mevsim normalleri civarında veya altında olacağı yönünde olduğunu kaydetti.Buran, “Geçmiş aylardaki yağış azlığı nedeniyle ürün gelişemeden, sapa kalkma ve başaklanma dönemine geçti. Yağışların birçok alanda fayda sağlayamayacağı ve rekoltenin ortalamanın çok altında kalacağı tahmin ediliyor” dedi.“TOZ TAŞINIMINDA SON YILLARDA CİDDİ ARTIŞ VAR…”Öte yandan, tozla ilgili soruyu da yanıtlayan Buran, toz taşınımlarının son yıllarda ciddi şekilde arttığına dikkat çekti.Buran, “Son 10 yılda mart ayında 50, nisan ayında 49, mayısta 51 kez toz taşınımı tespit edildi” dedi.Kuzey Afrika’ya düşen gezici alçak basınç sistemlerinin oradaki tozu kaldırıp bu bölgeye taşıdığını belirten Buran, özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında taşınımın arttığını belirtti.