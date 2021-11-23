Nisa'nın tedavisi Güney Kıbrıs'ta devam edecek

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı’nın da kızı olan ve önceki gün akşamdan beri tedavisine Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde devam edilen Nisa Hacı, dün ailesinin isteğiyle Kıbrıs’ın güneyine gönderildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Nisa’nın bir müddet kuzeydeki devlet hastanesinin yoğun bakımında uyutulduğunu ancak dün öğlen saatleri itibariyle, ailesinin de talebiyle Güney’deki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Resmi kaynaklar henüz doğrulamasa da Hacı’nın salıncakta sallanırken yaralandığı ifade ediliyor.